В Мексике рейсовый автобус врезался в дом, есть жертвы

В пятницу, 26 ноября, Мексике рейсовый автобус врезался в дом. В результате происшествия погибли по меньшей мере 19 человек, еще 30 получили ранения, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Инцидент произошел в районе Хокисинго в штате Мехико.

Основной версией дорожно-транспортного происшествия является отказ тормозной системы. Официально власти пока не озвучивали, что могло стать причиной происшествия.

На место происшествия прибыли 10 бригад скорой помощи.

Для эвакуации пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, власти задействовали два вертолета.