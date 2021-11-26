Укрзализныця упростила покупку билетов
"Укрзализныця" внесла изменение в правила продажи железнодорожных билетов и отменила оформление проездных документов на бланках заказа для региональных поездов, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Таким образом, покупку билетов на региональные поезда упростили, и в поезда теперь можно садиться, имея бланки заказов.
- Раньше пассажирам при покупке билетов на региональные поезда через официальный сайт booking.uz.gov.ua получали на электронную почту бланк заказа.
- Далее его нужно было обменять в кассе на проездной документ.
- Без этого пассажиров, у которых были просто бланки заказов, в поезд не пускали.
- В "Укрзализныце" решили упростить процесс, для чего решили ряд технических вопросов.- теперь оформление бланков заказов для региональных поездов уже отменено.