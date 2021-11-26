Укрзализныця упростила покупку билетов

"Укрзализныця" внесла изменение в правила продажи железнодорожных билетов и отменила оформление проездных документов на бланках заказа для региональных поездов, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Таким образом, покупку билетов на региональные поезда упростили, и в поезда теперь можно садиться, имея бланки заказов.