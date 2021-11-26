Зеленского упрекнули в "унижении украинских спецслужб"

Заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев считает, что обвинение бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы, в частности, в незаконном разглашении секретной информации о спецоперации по задержанию наемников частной военной компании "Вагнер" является унижением отечественных специальных и разведывательных служб, сообщает Интерфакс-Украина.

"Большего унижения украинские спецслужбы не испытывали никогда. Тем более, на фоне тех успешных операций, которые они провели только за последние несколько лет, уже во время президентства Зеленского. Он, к сожалению, не оценил этого, и вместо того, чтобы поощрить их, в частности того же Бурбу, то есть тех, кто прилагал неимоверных усилий, поднимая этот пласт путинской пропаганды, которая оказалась фейком, пласт о "вагнеровцах" как о кровавых убийцах. Я так понимаю, президенту Зеленскому нужно прикрыть и эту наготу Путина. Для чего он это делает, мне пока что не понятно. Но думаю, история расставит все факты по своим местам", – заявил Соболев в комментарии агентству.

По мнению парламентария, то, что "он (Зеленский – ИФ) сделал за последние месяцы, подрывает авторитет государства, украинских спецслужб, а теперь уже, после заявлений о фейковых государственных переворотах, подрывает и суверенные права Украины".

Соболев также убежден, что главе государства на пресс-конференции следовало ответить на главный вопрос, как он мог на встречу с высшим руководством разведывательных органов, которая касалась завершения спецоперации по задержанию "вагнеровцев", отправить лицо, "не имеющее права получать эту информацию и, тем более, от имени главы государства передавать какие-либо указания".

Кроме того, он подчеркнул, что временная следственная комиссия Верховной Рады, занимающаяся в частности делом "вагнеровцев", прежде всего установила, что "президент и его окружение врали, заявляя о том, что никакой спецоперации не было, причем важно, что это сделала ВСК, состоящая исключительно из "слуг народа".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в пятницу заявил, что бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба разглашает секретную информацию про спецоперацию по задержанию наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", чем нарушает законодательство. Более того глава государства подчеркнул, что Бурба намеревался втянуть Украину в скандал с Турцией в связи с угрозами безопасности при возможной посадке самолета с "вагнеровцами" в Украине.