Аваков предложил объединить оппозицию и сесть за переговоры с Зеленским

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае нападения войск РФ на Украину, необходимо будет немедленно собрать всю оппозицию за стол переговоров для совместной защиты страны. Политик подчеркнул, что в этот разговор должен включиться и президент Украины, сообщает Сегодня.

Об этом Арсен Аваков заявил в программе " Свобода слова Савика Шустера".

"Мы сделаем все, когда россияне нападут, если это произойдет. Мы соберем всю оппозицию за один стол и потребуем каждого из них договориться о главном: как мы будем защищать Украину. Мы договоримся очень быстро и от президента потом тоже будем требовать сесть за данный стол" , – сказал Аваков во время программы "Свобода слова Савика Шустера".

Телеведущий Савик Шустер сделал уточнение, почему нужно собираться во время нападения России, а не раньше.

На что Арсен Аваков ответил:

"Прекрасно, это можно сделать в данный момент. Но для этого должен быть лидер, визионер, а не эмоциональный молодой человек".

В то же время экс-глава МВД отметил, что знает Владимира Зеленского как успешного менеджера, но при этом призвал его прекратить проявлять лишние эмоции.