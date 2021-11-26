Разумков решил баллотироваться в президенты

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен создать собственную политическую партию и принять участие как в президентских, так и в парламентских выборах﻿. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Деловая столица.

"Я реализую все амбиции, которые будут, для того чтобы действительно изменить эту страну. То, что не получилось сделать в 19-м году, будем делать дальше" , — сказал Разумков.

"Я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я тоже приму участие. В ипостаси тех, кто идет на эти выборы. И президентские, и парламентские" , — добавил он.

Политик подчеркнул, что будет создавать именно партию, а не "партийный проект".

"Я успею. Я многое успел с 2018 по 2019-й, результаты говорят сами за себя. И я уверен, что я успею до следующих парламентских выборов вместе с идущими сегодня со мной людьми и которые, я надеюсь, присоединятся к нам со временем" , — добавил он.

Согласно данным социологического опроса "Центра Разумкова", если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, в первом туре выиграл бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Однако во втором туре гонки Зеленский проиграл бы бывшему спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.