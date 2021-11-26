Во Львове продлили локдаун до 13 декабря

Во Львове на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлили действие жестких карантинных ограничений до 13 декабря, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении первого заместителя городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook.

"Завершили только заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Главные решения: продолжены действующие карантинные ограничения до 13 декабря (605 больных ковид находится в городских медицинских учреждениях, Львов находится в "красной зоне")" , — написал он.

При этом заммэра Львова добавил, что некоторые заведения города получили предупреждения за нарушение карантинных ограничений. В частности: