В Европе зафиксировали первого больного COVID-штаммом Омикрон

Бельгия подтверждает первый случай заболевания новым штаммом коронавируса B.1.1.529, который на днях впервые обнаружили в Южной Африке и Ботсване.﻿ Об этом сообщил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке, сообщает УНИАН.

Как пишет Bloomberg, это первый случай заражения новым штаммом коронавируса в Европе. Новый штамм был обнаружен у непривитого человека, который впервые дал положительный результат на коронавирус 22 ноября. Штамм побудил Европейский Союз в пятницу рекомендовать приостановить авиаперелеты из региона.

Бельгия уже распорядилась о новом комплексе мер по борьбе со стремительно растущим ростом случаев Covid-19, включая закрытие ночных клубов на три недели и ограничение проведения частных вечеринок.

Напомним, новый штамм коронавируса B.1.1.529 может быть потенциально опаснее всех других вариантов, в том числе "Дельты". Южноафриканские эксперты пока точно не знают, эффективны ли вакцины против этого штамма.

На фоне выявления нового штамма COVID-19 Еврокомиссия намерена инициировать закрытие полетов в ЕС из южной части Африки.