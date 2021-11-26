Ермаку позвонил представитель Белого дома
Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку относительно скопления российских войск на украинских границах, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.
Салливан обсудил с Ермаком скопление российской техники и войск вблизи границ Украины и агрессивную риторику Кремля.
Стороны согласились приложить все дипломатические усилия по снятию напряжения. Также Салливан заверил Ермака, что США будут постоянно поддерживать Украину.