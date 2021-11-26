Байден планирует поговорить с Зеленским и Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что намерен провести телефонные беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Украинская правда.

В ходе пресс-брифинга в Белом доме Байден ответил французким журналистам на вопрос. Байден сказал, что он "скорее всего" проведет телефонные разговоры с Зеленским и Путиным из-за наращивания российских войск у украинских границ.

Лидер США добавил, что он "очень обеспокоен" из-за обострения и выразил свою поддержку территориальной целостности Украины.