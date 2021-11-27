Вселенский патриарх совершит богослужение по жертвам Голодоморов

В субботу, 26 ноября, в главном соборе Вселенского Патриархата в Стамбуле состоится литургия и панихида по жертвам Голодоморов в Украине, сообщает Деловая столица.

"Богослужение состоится по благословению Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея и начнется в 9 утра" , — сообщили в генконсульстве Украины в Стамбуле.

Божественная литургия и панихида по жертвам Голодоморов в Украине состоится в храме Святого Георгия, главного собора Вселенского Патриархата. Вселенский Патриарх примет участие в богослужении лично.

Ранее богослужения ко Дню памяти жертв Голодоморов в Украине проводились в церкви Святого Николая на Фанаре. В храме Святого Георгия литургия будет проходить впервые.

День памяти жертв Голодоморов в Украине ежегодно отмечается в Украине в четвертую субботу ноября. В ХХ веке украинцы пережили три массовых голода: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов.