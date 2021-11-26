Польша и Британия заявили о полной поддержке Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и его британский коллега Борис Джонсон заявили о полной политической поддержке Украины. Об этом шла речь во время встречи глав правительств в Лондоне, сообщает Корреспондент.

"Мы выразили нашу полную политическую поддержку Украины, ее целостности, помня о необходимости совместной проработки механизмов деэскалации" , - сказал Моравецкий после встречи с Джонсоном, передает Polskie radio.

Польский премьер добавил, что поступающие из разных источников сведения указывают на формирование вокруг Украины больших военных ресурсов со стороны России.