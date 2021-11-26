Названы сроки появления вакцины от нового штамма Омикрон

Вакцины от нового штамма SARS-CoV-2 Омикрон будут готовы к лету 2022 года. Такое мнение выразил экс-советник рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Белом доме Энди Славитт, сообщает Корреспондент.

Советник пояснил в Twitter, что фармацевтическим компаниям, таким как Pfizer и Moderna, требуется около 100 дней для создания вакцин против нового варианта коронавируса. Кроме того он отметил, что производство и сертификация также занимают некоторое время.

Славитт считает, что на оценку эффективности вакцин на основе мРНК, таких как Pfizer и Moderna уйдет порядка двух недель.