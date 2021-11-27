Moderna взялась за разработку вакцины против штамма Омикрон
Американская фармацевтическая компания Moderna разрабатывает вариант вакцины, способной противостоять недавно выявленному южноафриканскому штамму коронавируса "омикрон". Для поддержания иммунитета компания предлагает использовать бустерные дозы официально одобренных прививок, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.
Как заявили в компании, новый штамм включает мутации, наблюдаемые в "дельта"- варианте. При этом комбинация его мутаций "представляет собой значительный потенциальный риск ускорения ослабления естественного и индуцированного вакцинами иммунитета", отметили в компании.
"Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в варианте "омикрон". Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме "омикрон", которые также присутствовали в рассматриваемом бета-варианте. Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает многие мутации, присутствующие в штамме "омикрон", которые также присутствовали в вариантах "бета" и "дельта", - говорится в сообщении.
Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели, уточнили в пресс-службе Moderna.