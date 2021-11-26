ВАКС продлил Чаусу круглосуточный домашний арест

Высший антикоррупционный суд Украины продлил круглосуточный домашний арест бывшему судье Николаю Чаусу, сообщает Корреспондент.

"Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус будет находиться под круглосуточным домашним арестом еще два месяца – до 24 января 2022 года. Он должен носить электронный браслет и соблюдать ряд других обязанностей" , - информирует﻿ в Telegram Центр противодействия коррупции.

Прокурор заявила, что Чаус пять лет скрывался от правосудия, просил убежища в Молдове, поэтому есть риск, что в случае изменения меры пресечения он может покинуть территорию Украины.

"Защита просила изменить меру пресечения, чтобы Чаус мог работать и зарабатывать деньги. У него есть на содержании несовершеннолетний сын и мать, у которой сгорел дом" , - отметил Центр противодействия коррупции.

Первое заседание, по сути, назначено на 9:00 30 ноября.