Зеленский изменил Положение о Военном кабинете СНБО

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает Укринформ.

«В абзаце четвертом пункта 5 Положения о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 12 марта 2015 г. № 139 (с изменениями, внесенными Указами от 13 июля 2021 г. № 289 и от 26 октября 2021 г. № 55), слова «Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» исключить, а слова «Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины» заменить словами «министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины» , – говорится в указе №599/2021 от 26 ноября, опубликованном на сайте Президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

26 ноября во время пресс-марафона Владимир Зеленский заявил, что сейчас Совет национальной безопасности и обороны является мощным органом, принимающим ответственные решения.