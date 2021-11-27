Появились подробности расстрела школьного автобуса в Косово

Преступник, расстрелявший школьный автобус в Косово и убивший трех человек, действовал из мести, сообщает Лента.Ру.

По данным местной газеты, молодой человек приставал к девушкам во время поездки и вел себя неподобающим образом. В результате водитель и кондуктор высадили его из автобуса. В ответ на это злоумышленник взял автомат, дождался, когда автобус поедет обратно и расстрелял его в упор.

По последним данным, жертвами нападения стали три человека — водитель и двое учеников в возрасте 17 и 19 лет. Убийца скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.

Об инциденте в селе Глочане стало известно вечером пятницы, 26 ноября. Сообщалось о двух погибших детях.