Под Днепром после ДТП погибла женщина с ребенком

Вследствие ДТП в Каменском Днепропетровской области погибли 35-летняя женщина и ее трехлетний сын, сообщает Укринформ.

По данным﻿ Отдела коммуникации полиции Днепропетровской области в 17.20 в полицию Каменского поступило информация о дорожно-транспортном происшествии на ул. Сичеславский шлях.

"По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ 1102, 1971 года рождения, совершил наезд на четырех пешеходов, которые находились в районе разделительной полосы автодороги" , - говорится в сообщении.

Как уточняется, среди пешеходов были две женщины и два ребенка.

"Вследствие полученных травм одна из женщин скончалась. Также в больнице скончался 3-летний мальчик. 9-летняя девочка и 65-летняя женщина доставлены в больницу" , - информируют правоохранители.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.