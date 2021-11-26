Полиция открыла дело против нападавших на бар в Киеве

Полиция Киева начала уголовное производство по факту хулиганских действий в одном из столичных баров, задержаны 12 человек, сообщает Укринформ.

Отмечается, что вечером 26 ноября на спецлинию 102 поступило сообщение от работника бара на улице Верхний вал о том, что неизвестные совершают хулиганские действия.

"Прибыв по указанному адресу полицейские установили, что группа лиц подручными средствами разбила стекло заведения и пыталась попасть внутрь помещения. После того как им воспрепятствовал персонал, закрывшийся внутри бара, нарушители скрылись" , - говорится в сообщении Полиция Киева в Фейсбуке.

Проводятся первоочередные следственные действия, полицейские опрашивают свидетелей, а также устанавливают обстоятельства происшествия.

"При отработке территории наряды правоохранителей по имеющимся приметам обнаружили 12 человек и доставили их в Подольское управление полиции. В настоящее время с ними общаются полицейские, устанавливающие причастность молодых людей к вышеуказанным событиям, а также мотивы их поступка" , - добавляют правоохранители.

Как сообщалось, в Киеве неизвестные, вероятно, связанные с праворадикальными организациями, совершили нападение на бар «Хвильовий», применив слезоточивый газ.