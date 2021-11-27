Азербайджан и Армения договорились о делимитации границы

Азербайджан и Армения достигли договоренностей насчет создания двустороненй комиссии по делимитации границы между государствами. Посредником выступила Россия, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в заявлении руководства трех стран Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина. Полный текст опубликован на сайте азербайджанского президента.

Алиев, Путин и Пашинян выступили с заявлением. Источник: president.az

В обнародованном заявлении уточняется, что стороны условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на границе Азербайджана и Армении. Также они договорились создать до конца года механизмы демаркации делимитации границы.

Кроме того, Путин, Алиев и Пашинян также подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов для раскрытия экономического потенциала Нагорного Карабаха. Россию в консультативных целях намерены привлекать по запросу сторон.