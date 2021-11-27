МИД Германии возглавит сторонница жесткой позиции по "СП-2"

Новым министром иностранных дел Германии станет Анналена Бербок. Она будет первой женщиной, которая возглавит внешнеполитическое ведомство страны, сообщает Обозреватель.

Бербок известна своей жесткой позицией по отношению к российскому проекту газопровода "Северный поток-2".

"В вашем лице МИД впервые возглавит женщина. За 151 год с момента создания должности самое время для этого!" , – написал в Twitter пока еще действующий глава МИД Хайко Маас.

Пост Хайко Мааса.

Анналена Бербок еще во время предвыборной кампании была кандидатом от партии "зеленых" на должность канцлера Германии, однако ее политсила не одержала победу на выборах в парламент.

Она резко выступает против "Северного потока-2" и считает, что его необходимо заблокировать. В то же время Бербок считает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет война с Россией. Касательно членства в ЕС, то ее партия выступает за открытость для стран Восточного партнерства.