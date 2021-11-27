Суд оставил Семенченко под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко, подозреваемого в создании и руководстве военизированным вооруженным формированием, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом информировала пресс-служба Киевского апелляционного суда в фейсбуке. Коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на определение судьи Соломенского районного суда Киева от 3 ноября, которой удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области и продлено в отношении подозреваемого срок действия меры пресечения под стражей до 1 января 2022г.

Также суд отказал в удовлетворении заявления о передаче Семенченко под личную поруку.