Ляшко озвучил условия для начала бустерной COVID-вакцинации

В Украине рано поднимать вопрос о вакцинации бустерной дозой вакцины от коронавируса. Для этого нужны особые условия.﻿ Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Новое время.

По его словам, прежде всего, Украина должна достигнуть минимум 50% провакцинированного населения двумя дозами вакцины перед тем, как переходить на бустерную дозу.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавируса получили 42% взрослого населения. В то же время количество людей, имеющих иммунитет более шести месяцев — достаточно мало.