Ляшко озвучил условия для начала бустерной COVID-вакцинации
В Украине рано поднимать вопрос о вакцинации бустерной дозой вакцины от коронавируса. Для этого нужны особые условия. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Новое время.
По его словам, прежде всего, Украина должна достигнуть минимум 50% провакцинированного населения двумя дозами вакцины перед тем, как переходить на бустерную дозу.
На сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавируса получили 42% взрослого населения. В то же время количество людей, имеющих иммунитет более шести месяцев — достаточно мало.