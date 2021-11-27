Коллективная оборона НАТО на Украину не распространяются - Столтенберг

Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, однако Альянс будет продолжать поддерживать государство. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии встречи глав МИД НАТО в Риге 30 ноября, сообщает Зеркало недели.

"Украина - это партнер НАТО, это не страна - член альянса. Наша статья о коллективной обороне - 5-я статья (Вашингтонского договора - ред.) не распространяется на Украину" , - сказал Столтенберг, добавив, что "НАТО и ее страны - члены предоставляют значительную политическую и военную поддержку Украине".

"Мы предоставляем различные военные и тыловые возможности, вооружения, оказываем помощь в подготовке военных. НАТО также оказывает значительную военную и политическую поддержку Украине" , - отметил генсек НАТО.

При этом он отметил, что любая попытка вторжения РФ в Украину будет стоить ей очень дорого. В том, что агрессия России против Украины должна привести к санкциям ЕС уверена и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.

Отметим, во время встречи глав МИД Альянса на следующей неделе в Риге обсудят вопрос безопасности в Черноморском регионе в связи с напряжением у границ Украины.