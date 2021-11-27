Во Львове начали вакцинировать от COVID-19 бездомных

Во Львове 26 ноября в Центре учета и ночного пребывания бездомных лиц начали вакцинировать от COVID-19 бездомных людей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации или имеет зависимость, сообщает Радио Свобода.

Эту группу населения информировали о вакцинировании в реабилитационных центрах, где они проходят лечение или в местах, где им волонтеры раздают обеды.

«Вакцинация продлится до 18 часов. Люди, имеющие проблемы с документами или не состоящие на учете у врача, получают справку, которая предоставляет им такое же право, как всем гражданам. Эта акция – это и профилактика, и доступность вакцины ко всем категориям населения. Когда мы приняли решение о вакцинировании такой группы людей, то мы понимали, что люди без документов, есть психологический барьер, не проинформированы о центрах вакцинации» , – сказал руководитель департамента городского головы Львова Евгений Бойко.

Вакцинацию проводит мобильная бригада медиков всеми имеющимися видами вакцин, доступными в Украине, и люди могли выбирать. Перед прививкой с ними общается врач. Также лица получают медицинские достопримечательности с информацией о том, что они могут обратиться в поликлинику или больницу при условии возникновения побочных эффектов.

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