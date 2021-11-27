В Британии РФ считают большей угрозой, чем экстремизм
Глава генштаба Великобритании Ник Картер считает "угрозы", исходящие от России, более серьезными, чем экстремизм, сообщает РИА Новости.
"Я стал главой армии летом 2014 года, и на тот момент мы спорили о том, исходит ли угроза от насильственного экстремизма или это была угроза, исходящая от России. На тот момент аргумент о насильственном экстремизме одержал верх. Но потом в 2018 году семья Скрипаля подверглась атаке в Солсбери, и стало совершенно очевидно, что Россия является самой серьезной угрозой для нашей страны", - заявил Картер в интервью газете Telegraph.
При этом он не уточнил, о каких конкретно угрозах идет речь, упомянув лишь "действия, относящиеся к серой зоне", которые предполагают использование "всех инструментов силы", но не приводят к войне. Как утверждает газета, "угрозы, исходящие от России и Китая, вытеснили исламский терроризм в качестве основного приоритета британского правительства в сфере безопасности".