ЕC добавил в черный список российскую авиакомпанию

Евросоюз включил в свой черный список российскую авиакомпанию "Скол". Об этом говорится на официальном сайте ЕС, сообщает Интерфакс.

Авиакомпания не сможет летать в страны Евросоюза. Отмечается, что такое решение принято из-за опасений, что она "не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности".

"Скол" является первой российской авиакомпанией, внесенной в "черный список" Евросоюза, который состоит из 97 авиаперевозчиков.

Это решение основано на единодушном мнении экспертов по авиационной безопасности из государств-членов ЕС, которые встретились 9-11 ноября 2021 в формате видеоконференции. Оценка, как сообщается на сайте, проводилась в соответствии с международными стандартами безопасности, и в частности стандартами, принятыми Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).