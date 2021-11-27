В Кривом Роге запускают крупнейший в Украине центр "Дія.бізнес"

В Кривом Роге состоялось техническое открытие крупнейшего в Украине центра "Дія.бізнес", который должен дать новый толчок для местных предпринимателей. Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"600 квадратных метров и десятки инновационных услуг. Сегодня провели техническое открытие крупнейшего в Украине центра "Дія.бізнес" - в Кривом Роге. Сейчас локация готова, а команда собрана и проходит обучение" , - написал он.

Федоров отметил важность Кривого Рога как индустриального центра для экономики Украины и наличие у города потенциала для развития малого и среднего бизнеса. Также вице-премьер выразил уверенность в том, что центр "Дія.Бізнес" будет новым толчком для местных предпринимателей.

"Мы активно развиваем инфраструктуру центров, которые покроют всю страну и будут работать как единый механизм по мировым стандартам предоставления услуг. Большая идея нашего проекта – чтобы количество бизнесов в Украине росло. И мы с каждым центром приближаемся к одной из наших главных целей – стать страной предпринимателей" , - отметил Федоров.

Официальное открытие центра в Кривом Роге состоится в январе 2022 года. Здесь будут предоставляться бесплатные консультации от экспертов по разным направлениям. Также местные предприниматели смогут участвовать в бизнес-событиях, учиться на образовательных программах, находить инвесторов и партнеров, тестировать продукт на специальной pop-up-локации.

Проект создан при содействии предприятия "Рудомайн" и Visa. Техническим партнером выступает Huawei Ukraine, партнером по безопасности – Ajax Systems.