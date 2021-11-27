Украинского заключенного Кремля Марченко этапировали в Бурятию

Александр Марченко, украинский политзаключенный в России, после заседания Верховного суда РФ, на котором отклонили его кассацию на приговор, был этапирован в город Улан-Удэ (Бурятия), сообщает Укринформ.

«После заседания Верховного суда в Москве моего мужа этапировали в Бурятию, в СИЗО города Улан-Удэ. Это все, что я пока знаю. Когда он туда прибудет, и где будет отбывать наказание, неизвестно» , - сказала супруга политзаключенного Екатерина Марченко.

При этом, по ее словам, настроение у Александра нормальное, «боевое».

«Мы будем обжаловать решение - этапировать его так далеко. Это противоречит российским законам, согласно которым отбывать наказание следует ближе к месту жительства или, как в нашем случае, к месту задержания» , - пояснила Екатерина.

Она также рассказала, что при этапировании Марченко из Краснодара в Москву на заседание суда отмечен ряд нарушений. Например, при транзите в Ростовском СИЗО его поместили в комнату с окнами без стекол, отчего он простудился.

Теперь, после отказа Верховного суда РФ в пересмотре приговора, адвокаты Марченко направят жалобу в ЕСПЧ в связи с нарушениями прав их подзащитного на справедливое судебное рассмотрение.