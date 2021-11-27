Блинкен в Латвии и Швеции обсудит агрессию РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Европу, чтобы обсудить вопросы безопасности, включая сосредоточение российских войск вдоль границы с Украиной. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

«Госсекретарь Блинкен начнут е свое турне с визита в Ригу» , - указывается в заявлении.

В столице Латвии глава американской дипломатии проведет встречи с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел этой страны. Как отмечается, в ходе встреч будет подтверждено крепкое партнерство между Латвией и Соединенными Штатами.

Кроме того, Блинкен примет участие в министерской встрече НАТО, которая продлится в Риге 30 ноября и 1 декабря. Планируется, что главы внешнеполитических ведомств обсудят недюжинную активность российских войск вблизи Украины, а также другие вопросы безопасности Альянса и трансатлантического сообщества.

1 декабря Энтони Блинкен отправится в Швецию для участия в министерском совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Министры обсудят обеспокоенность по поводу среды безопасности в регионе Европа – Евразия и необходимость его укрепления путем соблюдения принципов ОБСЕ» , – уточнили в Госдепе.

Блинкен также проведет в Стокгольме встречи с представителями шведского правительства.