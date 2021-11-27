Скончался автор бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм

В США умер композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Джошуа Сондхайм, сообщает Корреспондент.

По данным издания The New York Times, композитор умер внезапно на следующее утро после празднования Дня благодарения в своем доме в Роксбери (штат Коннектикут).

Стивен Сондхайм родился в 1930 году в Нью-Йорке. Он один из самых почитаемых театральных композиторов и авторов песен второй половины ХХ века. Стивен Сондхайм является автором 20 оригинальных мюзиклов, поставленных на Бродвее с 1954 по 2008 год, среди которых "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" 1979 года и "В лес" 1987 года.