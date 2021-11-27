Курс валют НБУ на 27 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 27 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 26 ноября, не изменился и остается на уровне 27.03 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 27 ноября 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 30.34 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 27 ноября 2021 года.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.62 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 27 ноября 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 35.97 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 27 ноября 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 28.95 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 27 ноября 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.50 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 27 ноября 2021 года.