Курс валют НБУ на 27 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 27 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 26 ноября, не изменился и остается на уровне 27.03 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 27 ноября 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 30.34 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 27 ноября 2021 года.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.62 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 27 ноября 2021 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 35.97 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 27 ноября 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 28.95 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 27 ноября 2021 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.50 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 27 ноября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.025600
|EUR
|Евро
|30.337600
|RUB
|Рубль
|0.361600
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.968400
|CHF
|Швейцарский франк
|28.946200
|PLN
|Польский злотый
|6.498900