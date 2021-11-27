Комаровский ответил, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19

Кандидат медицинских наук и известный доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос о необходимости вакцинации детей от коронавируса, сообщает Сегодня.

Одним из самых важных стал вопрос о вакцинации детей и стоит ли ее проводить. Доктор назвал два важных фактора, которые влияют на важность детской вакцинации.

Врач отметил, что вероятность того, что ребенок умрет от коронавирусной инфекции достаточно низкая. По его словам, за все время пандемии от COVID-19 умерло несколько десятков детей. Хотя дети болеют достаточно массово, в основном вирус не несет опасности их жизням.

Но, врач обратил внимание, что именно в организме детей вирус мутирует. Дело в том, что ребенок переносит вирус значительно легче чем взрослый, а организм не вырабатывает достаточное количество антител. В следствии это и вызывает мутацию вируса.

Также Комаровский назвал и второй важный фактор необходимости вакцинации детей.