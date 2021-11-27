У жителя Закарпатья изъяли Maserati с "липовыми" документами

Из-за поддельного договора купли-продажи житель Закарпатской области лишился спорткара Maserati ценой более 600 тыс. грн, который пытался ввезти в Украину, сообщает Укринформ.

«Из-за «липового» поручения закарпатец лишился уникального автомобиля - изысканный спорткар от известного итальянского автобренда Maserati, стоимость которого более полумиллиона гривень, задержали на внутреннем таможенном посту «Виноградов» Закарпатской таможни до решения суда» , - информировала Закарпатская таможня Фейсбуке.

Как отмечается, согласно представленным документам, в режиме «импорт» ввозился автомобиль марки Maserati Ghibli. По договору купли-продажи спорткар приобретен жителем одного из сел Тячевского района у гражданина Украины. Соглашение заключили в г. Карловы Вары (Чехия), его удостоверил тамошний нотариус.

При детальном изучении документов у инспекторов возникли сомнения в их подлинности. Для подтверждения или опровержения факта легализации договора должностные лица Закарпатской таможни направили письмо упомянутому нотариусу. А тот ответил, что не удостоверял сделку купли-продажи. То есть договор оказался подложным.

«В отношении 34-летнего закарпатца, который перемещал автомобиль с «липовыми» документами, составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Итальянский спорткар, 2013 года производства, ориентировочной стоимостью более 600 тыс. грн, изъят на штрафплощадку» , - подытожили таможенники.

Дело направят в суд.