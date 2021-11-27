На Донбассе погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 26 ноября, российско-оккупационные войска совершили два нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает Укринформ.

«В направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм. В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину» , - говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС﻿.

Как отмечается, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 27 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.