Непогода обесточила 126 населенных пунктов в Украине
В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 126 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП), пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
По состоянию на утро, 27 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях:
- Киевская - 93,
- Черниговская - 31,
- Кировоградская - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня в Украине будут дожди и сильный ветер на западе, юге, севере, востоке и частично в центре страны.