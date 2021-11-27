Непогода обесточила 126 населенных пунктов в Украине

В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 126 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП), пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По состоянию на утро, 27 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях:

Киевская - 93,

Черниговская - 31,

Кировоградская - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня в Украине будут дожди и сильный ветер на западе, юге, севере, востоке и частично в центре страны.