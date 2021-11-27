Врач предупредила, почему опасно есть овсянку по утрам

Вы уверены, что продукты которые вы считаете полезными, являются такими на самом деле, сообщает РБК-Украина.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagarm предупредила, какую опасность может нести всем знакомая и, на первый взгляд, такая полезная еда. ⠀

Три привычных полезных продукта, которые могут нести вред

Авокадо

Антиоксидант, содержит полезные жирные кислоты, очень много калия, вит В, PP, C.

В чем вред. Содержит довольно большое количество фруктанов. Если у вас имеется синдром избыточного бактериального роста СИБР, то большое количество фруктанов может способствовать усилению симптоматики: вздутию, болям.

Авокадо способно повышать уровень гистамина. Если у вас по утрам наблюдается покраснение щек, стекание слизи по задней стенке глотки, насморк, отечность, то желательно авокадо на некоторое время исключить из рациона.

Творог

Максимально усваиваемый источник белка. Даже при употреблении вечером может быть полезен для организма в виде поддержки детоксикации.

В чем вред. Если вы употребляете творог из молока типа А1 - при его переваривании образуется большое количество бета-казоморфина-7, который может поддерживать воспалительные явления в организме.

У творога высокий инсулинемический индекс. А если вы еще добавляете в него подсластители или фрукты, этот индекс возрастает в сотни раз. Поэтому при диабете и ИР, творог не может являться продуктом выбора.

Овсянка

Для многих это любимый завтрак, который считается полезным. Безглютеновый злак, источник витаминов группы В, клетчатки и прочих полезных микроэлементов.

В чем вред. Содержит фитиновую кислоту, которая не позволяет усваиваться этим веществам. А когда вы часто употребляете овсянку, фитиновая кислота способна захватывать и ваши собственные микроэлементы. При этом вы можете усугубить такие состояния как анемия, повышенная утомляемость.⠀

Даже если овсянку замачивать, в отношении дефицитов микроэлементов это не работает. А технология приготовления овсянки зачастую превращает её в самый простой углевод. При ИР утренний приём углеводов крайне нежелателен.