Умер легендарный тренер "Зари"

Бывший наставник "Зари" и заслуженный тренер СССР Герман Зонин скончался в Санкт-Петербурге на 96-м году жизни, говорится на сайте луганского клуба. О причинах смерти не сообщается, сообщает Обозреватель.

Уроженец Казани оказался не очень успешным игроком, но сполна проявил себя как выдающийся тренер. На позиции защитника Зонин провел в лениградском "Динамо" в 60-х годах прошлого столетия лишь 20 игр.

Герман Зонин. Источник: rusfootball.info

Расцвет его тренерской карьеры пришелся на 1969-1971 года, когда вместе с луганской "Зарей" он стал чемпионом Советского Союза.

Герман Зонин с луганской командой. Источник: sports.ru

Это был первый случай, когда команда не из столицы союзной республики стала чемпионом СССР по футболу.

Герман Зонин с "Зарей". Источник: sports.ru

Всего под его руководством украинский клуб провел 98 матчей, в которых добыл 38 побед и потерпел 35 поражений.

Герман Зонин. Источник: aif.ru

В июле 1972 года Зонин руководил сборной СССР на турнире в Бразилии.

Герман Семенович раскрыл многих футболистов, впоследствии ставших легендами футбола.