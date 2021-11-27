Голодомор в Украине: дата и история
День памяти жертв Голодомора отмечается каждую четвертую субботу ноября. В 2021 году выпадает на 27 число, сообщает Корреспондент.
Голодомор - это массовый голод 1932-1933 годов. Он охватил всю территорию Украинской ССР. В результате погибли миллионы людей. При этом точных данных о количестве смертей нет. Демографы говорят, что в тот период погибло от двух с половиной до 10 миллионов людей.
В 2006 году Украина объявила голодомор актом геноцида против украинсокго народа. Начались расследования, который выпали на пик правления президента страны Виктора Ющенко.
Исходя из рассекреченных в конце 1980-х годов архивов, массовые голодания и смерти повлек неурожай 1932 года. Однако историки имеют подтвержденные данные, что голод, а поэтому и геноцид был искусственным актом уничтожения украинского народа советской властью.
Наиболее от голода пострадали Днепропетровская (35 районов), Киевская области (27) и МАССР (9 из 9 районов), за ними шли Винницкая (20), Донецкая (29), Одесская (14) и Харьковская (5) области.
Голод и смертность от недоедания также отмечались в городах Киеве, Одессе, Виннице, Николаеве, Херсоне, Зиновьевске и многих других. В конце марта 1933 года в официальный список "пораженных" входили уже все 7 областей УССР и МАССР.
Пик голода приходится на вторую половину марта - май 1933 года.
Закон о пяти колосках
19 апреля 1932 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление "о семенном займе Украины". Как исключение, заем отпускался беспроцентно, но не "централизованных ресурсов внутри Украины". Государство забрало зерно, а затем разрешило использовать зерно, собранное в РСФСР, для нужд Украинской ССР, не привлекая внешние ресурсы. Целых 12 тыс. тонн и всего 3 тыс. тонн для продовольственной помощи колхозникам.
По состоянию на 17 мая 1932 года в Украинской СРР уже не было запасов муки, зафиксированных постановлением Политбюро ЦК КП(б)У "О мерах по выполнению постановлений ЦК ВКП(б) о продовольственной помощи Украине".
Из 6,5 млн пудов зерна, отпущенных Украинской СРР, Политбюро просило завезти 1,5 млн мукой, "ввиду полного отсутствия в Украине запасов муки".
По состоянию на 30 июня 1932 из большинства районов Украинской СРР посевной материал был вывезен.
Признание Геноцида
На Западе факт Голодомора стал широко известен 29 марта 1933 года. Первым об этом заявил валлийский журналист Гаррет Джонс. Он опубликовал свой известный репортаж о существовании Большого Голода в Украине в 1932-1933 годах. Этот репортаж был напечатан во многих газетах, включая Manchester Guardian и New York Evening Post.
Советская власть пыталась отрицать голодомор из-за своих сторонников на Западе. Уже через два дня после появления в западных газетах репортажа Гарета Джонса, 31 марта 1933 года, газета New York Times опубликовала статью собкора в Москве Вальтера Дюранти с отрицанием факта Голодомора. Затем в частном разговоре с дипломатом этот журналист фактически признался, что лгал, а его статьи признаны специальной комиссией газеты New York Times несбалансированными. В то же время в 1933 году иностранным журналистам, находившимся в СССР, фактически запретили въезд в Украину и на Северный Кавказ.
В ХХ веке политика коллективизации советской власти привела к трем периодам голода в Украине: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 гг. Советский Союз не признавал факт гибели миллионов украинцев от искусственного голода. Однако после 1991 года, с обретением независимости стали доступны архивные документы и свидетельства очевидцев. На этом основании Голодомор был признан геноцидом украинского народа в 23 странах мира.
В этом году Социологическая группа Рейтинг провела очередной опрос, который показал,что 85% опрошенных украинцев признают Голодомор геноцидом нашего народа. В то же время 13 процентов – отрицают это. Последних больше на Востоке и Юге, среди избирателей ОПЗЖ, партии Мураева Наши, партии Шария.
Также социологи выяснили, что 68% опрошенных украинцев знают о том, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине. Еще 24% отметили, что что-то слышали об этом, при этом 8% – вообще не знают.
Большинство украинцев винит в миллионных смертях лично Иосифа Сталина.
Дата памяти жертв Голодомора
Традиционно в этот день в 12:00 устраивают общенациональную минуту молчания, чтобы почтить память миллионов умерших. В церквях проводятся богослужения, а в музеях выставки и мероприятия, которые освещают эту печальную страницу украинской истории.
Также ежегодно в День памяти жертв Голодомора проводится акция Зажги свечу памяти. Сотни свечей памяти одновременно зажигают у мемориала жертв голодомора в Киеве и других городах по всей стране. А также дома.