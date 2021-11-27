Голодомор в Украине: дата и история

День памяти жертв Голодомора отмечается каждую четвертую субботу ноября. В 2021 году выпадает на 27 число, сообщает Корреспондент.

Голодомор - это массовый голод 1932-1933 годов. Он охватил всю территорию Украинской ССР. В результате погибли миллионы людей. При этом точных данных о количестве смертей нет. Демографы говорят, что в тот период погибло от двух с половиной до 10 миллионов людей.

В 2006 году Украина объявила голодомор актом геноцида против украинсокго народа. Начались расследования, который выпали на пик правления президента страны Виктора Ющенко.

Исходя из рассекреченных в конце 1980-х годов архивов, массовые голодания и смерти повлек неурожай 1932 года. Однако историки имеют подтвержденные данные, что голод, а поэтому и геноцид был искусственным актом уничтожения украинского народа советской властью.

Наиболее от голода пострадали Днепропетровская (35 районов), Киевская области (27) и МАССР (9 из 9 районов), за ними шли Винницкая (20), Донецкая (29), Одесская (14) и Харьковская (5) области.

Голод и смертность от недоедания также отмечались в городах Киеве, Одессе, Виннице, Николаеве, Херсоне, Зиновьевске и многих других. В конце марта 1933 года в официальный список "пораженных" входили уже все 7 областей УССР и МАССР.

Пик голода приходится на вторую половину марта - май 1933 года.

Фото: wikipedia.org Голодомор в Украине

Закон о пяти колосках

19 апреля 1932 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление "о семенном займе Украины". Как исключение, заем отпускался беспроцентно, но не "централизованных ресурсов внутри Украины". Государство забрало зерно, а затем разрешило использовать зерно, собранное в РСФСР, для нужд Украинской ССР, не привлекая внешние ресурсы. Целых 12 тыс. тонн и всего 3 тыс. тонн для продовольственной помощи колхозникам.

По состоянию на 17 мая 1932 года в Украинской СРР уже не было запасов муки, зафиксированных постановлением Политбюро ЦК КП(б)У "О мерах по выполнению постановлений ЦК ВКП(б) о продовольственной помощи Украине".

Из 6,5 млн пудов зерна, отпущенных Украинской СРР, Политбюро просило завезти 1,5 млн мукой, "ввиду полного отсутствия в Украине запасов муки".

По состоянию на 30 июня 1932 из большинства районов Украинской СРР посевной материал был вывезен.

Фото: wikipedia.org Конфискация зерна у украинцев

Признание Геноцида

На Западе факт Голодомора стал широко известен 29 марта 1933 года. Первым об этом заявил валлийский журналист Гаррет Джонс. Он опубликовал свой известный репортаж о существовании Большого Голода в Украине в 1932-1933 годах. Этот репортаж был напечатан во многих газетах, включая Manchester Guardian и New York Evening Post.

Советская власть пыталась отрицать голодомор из-за своих сторонников на Западе. Уже через два дня после появления в западных газетах репортажа Гарета Джонса, 31 марта 1933 года, газета New York Times опубликовала статью собкора в Москве Вальтера Дюранти с отрицанием факта Голодомора. Затем в частном разговоре с дипломатом этот журналист фактически признался, что лгал, а его статьи признаны специальной комиссией газеты New York Times несбалансированными. В то же время в 1933 году иностранным журналистам, находившимся в СССР, фактически запретили въезд в Украину и на Северный Кавказ.

В ХХ веке политика коллективизации советской власти привела к трем периодам голода в Украине: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 гг. Советский Союз не признавал факт гибели миллионов украинцев от искусственного голода. Однако после 1991 года, с обретением независимости стали доступны архивные документы и свидетельства очевидцев. На этом основании Голодомор был признан геноцидом украинского народа в 23 странах мира.

В этом году Социологическая группа Рейтинг провела очередной опрос, который показал,что 85% опрошенных украинцев признают Голодомор геноцидом нашего народа. В то же время 13 процентов – отрицают это. Последних больше на Востоке и Юге, среди избирателей ОПЗЖ, партии Мураева Наши, партии Шария.

Также социологи выяснили, что 68% опрошенных украинцев знают о том, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине. Еще 24% отметили, что что-то слышали об этом, при этом 8% – вообще не знают.

Большинство украинцев винит в миллионных смертях лично Иосифа Сталина.

Фото: wikipedia.org Крестьяне сдают хлеб

Дата памяти жертв Голодомора

Традиционно в этот день в 12:00 устраивают общенациональную минуту молчания, чтобы почтить память миллионов умерших. В церквях проводятся богослужения, а в музеях выставки и мероприятия, которые освещают эту печальную страницу украинской истории.

Также ежегодно в День памяти жертв Голодомора проводится акция Зажги свечу памяти. Сотни свечей памяти одновременно зажигают у мемориала жертв голодомора в Киеве и других городах по всей стране. А также дома.