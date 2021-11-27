Покупать ли машину у перекупщика и как это лучше делать

Советы опытного автопродавца Аленсандра Товстонога, сообщает 24 Канал.

Страшное слово "перекуп" уже давно и прочно вошло в словарь рынка подержанных авто. На западный лад эта профессия звучит куда более солидно и официально: "частные автодилеры", но содержание термина от этого не меняется.

Кто хоть раз сам продавал или покупал старую машину, тот стопроцентно сталкивался с представителями этой профессии. Основной смысл их деятельности – купить машину подешевле и продать подороже. При этом:

лучше продать сразу,

желательно с наценкой в 10-15%,

хорошо бы без дополнительных вложений...

Если не брать какие-то мошеннические схемы, то существует три основных профиля таких специалистов:

1. Элитные

Работают с автомобилями среднего и высшего ценового сегмента, с постоянной клиентурой и обширной агентской сетью. Это элитное подразделение авторынка – они берут не старые и проверенные авто, и потом с минимальными затратами, а часто и без них совсем (мойку не считаю) автомобиль продают. У них есть связи в разных областях Украины, и они дорожат репутацией перед своими же коллегами из других регионов

Их главный конек – проверенные каналы информации, хорошие оборотные средства, широкая партнерская и агентурная сеть и быстрое принятие решения. Часто их машины даже не попадают в объявления, а расходятся по своим каналам - как у настоящих сетевиков, с обязательным бонусом для каждого участника цепочки. Они знают, у кого взять и кому продать.

2. Работяги

Те, которые берут не очень привлекательные авто, “наводят им марафет”, причем скручивание пробега, как правило, входит в обязательный "косметический пакет". Тут все чуть сложнее и эти спецы работают по-другому. Их задача – найти хозяина машины, максимально забить его на понижение цены и получить хорошую цену.

Дальше в ход идет предпродажная подготовка - подкрасы кузовных деталей, химчистка, натирка пластика, полировка, косметическая отделка и "корректировка пробега".

В итоге изрядно помолодевшая "железная невеста", ждет своего счастливого жениха. И ее суженого может ждать как долгая и счастливая любовь, так и быстрый развод, то есть разочарование.

Это самая многочисленная группа частных автодилеров, но у каждого из них свои методы работы. У таких ребят есть своя система сотрудничества с автопорталами, где используется собственное программное обеспечение, различные системы оповещения о новых поступлениях. Их задача – быстро узнать о появившемся привлекательном варианте и первым добежать до продавца, пока коллеги по "опасному бизнесу" не опередили.

Эти мужественные люди в первых рядах всегда вам пишут и звонят сразу после размещения объявления о продаже.

3. Из мусора – конфетку

И последняя группа – эти находят откровенный хлам, как-то его ремонтируют и приводят в чувство, а потом выдают за нормальный экземпляр. Тут идут в ход авто после сильных ДТП, и всяких других внешних воздействий. Машина восстанавливается в гаражах, с сомнительных качеством работ и запчастей и через некоторое время пополняет ряды лотов для продажи. Хорошо, когда на нее вешают низкий ценник, но очень часто их просто выдают за нормальные экземпляры. Покупателя этого сегмента дальше может ожидать что угодно. Постоянная прописка не СТО им точно гарантирована.

У каждого представителя любой из трех групп свои предпочтения по работе с брендами, моделями и уровню цены. Кто-то любит одну марку, но большинство здесь, конечно же, универсальных специалистов.

Вне зависимости от этого принцип их работы, указанный в начале этой статьи, не меняется – максимальная прибыль при минимальных затратах.

Каждый хочет что-то заработать, ведь он тоже несет какие-то риски и тратит свои деньги и время.

Основные принципы распознавания "перекупа":

у них в продаже находится не один автомобиль - может быть от пары штук до нескольких десятков.

работают они в основном по доверенности и не являются хозяевами авто

зачастую они не хотят рассказывать детальную информацию по телефону, или просто ее не знают, а упорно склоняют вас к живому просмотру: "Приезжай и смотри"

C развитием импорта БУ авто из Европы, Кореи и Америки, выделилась отдельная группа перекупщиков, которые специализируются именно на этих автомобилях.

Можно ли покупать автомобиль у перекупщика?

Ответ – можно, но при определенных условиях:

У вас есть возможность убедиться в подлинности сервисной истории машины из надежного источника

Вам помогут в этом процессе люди, которые смогут общаться с продавцом на равных, на одном языке.

По машинам, купленным в Украине, порядочные хозяева правильно ведут сервисную книжку и даже сохраняют заказ-наряды и чеки с СТО. Но таких примеров на рынке мало, и они ценятся.

Для автомобилей, пригнанных из Европы или Кореи найти подтвержденную сервисную историю невозможно – ее просто нет.

И тут придется надеяться на живой осмотр и квалификацию тех людей, которые делают диагностику. Но это все время и трата денег. А сейчас даже скрученный пробег идентифицировать очень непросто.

Как проверить, скручивали ли в автомобиле пробег

По авто из США ситуация гораздо проще – всегда можно найти подтверждающие документы по состоянию и обслуживанию необходимой нам машины.

А если нет возможности, времени или желания всем этим заниматься, привлеките опытных специалистов, которые знают, что делают.