На Николаевщине в жилом доме взорвался газ: разрушены 2 этажа

В городе Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме, который разрушил 4 и 5 этажи здания, сообщает Украинская правда.

"В г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв (предварительно бытовой газ на 5 этаже), в результате чего разрушены 4 и 5 этажи" , – говорится в сообщении ГСЧС.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Предварительно сообщается, что на 5 этаже заблокированы 2 человека.

На месте работают от ГСЧС 75 человек и 14 единиц техники.

Кроме того, на место происшествия направили кинологическую группу (3 человека, 2 собаки и 1 ед. техники).