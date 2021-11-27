На Николаевщине в жилом доме взорвался газ: разрушены 2 этажа
В городе Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме, который разрушил 4 и 5 этажи здания, сообщает Украинская правда.
"В г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв (предварительно бытовой газ на 5 этаже), в результате чего разрушены 4 и 5 этажи", – говорится в сообщении ГСЧС.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Предварительно сообщается, что на 5 этаже заблокированы 2 человека.
На месте работают от ГСЧС 75 человек и 14 единиц техники.
Кроме того, на место происшествия направили кинологическую группу (3 человека, 2 собаки и 1 ед. техники).