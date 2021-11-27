В Николаевской области в пятиэтажке взорвался газ (Обновлено)

В городе Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме, который разрушил 4 и 5 этажи здания, сообщает Украинская правда.

"В г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв (предварительно бытовой газ на 5 этаже), в результате чего разрушены 4 и 5 этажи" , – говорится в сообщении ГСЧС.

Фото: mk.dsns.gov.ua

На месте работают от ГСЧС 75 человек и 14 единиц техники.

Кроме того, на место происшествия направили кинологическую группу (3 человека, 2 собаки и 1 ед. техники).

Обновлено. Сообщается, что 3 человека спасли, эвакуированы 50 жителей дома.

У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека в шоковом состоянии.

По данным Нацполиции, в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.

В настоящее время кран ГСЧС производит работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома.