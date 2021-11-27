Украина завершает год с самым высоким долларовым ВВП

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю в размере ориентировочно 195 млрд долларов, сообщает УНИАН.

Об этом написала министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

"Наша цель - обеспечить постоянство основных показателей: рост ВВП, увеличение золотовалютных резервов, сдерживание инфляции в допустимых пределах. Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов. Хорошая новость заключается в том, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю (ориентировочно 195 млрд долларов)" , - написала она.

Свириденко отметила, что в следующем году планируется выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабной термомодернизации жилых домов, комплексного восстановления систем орошения на юге Украины, массового дешевого ипотечного кредитования, активного финансирования экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта.

Она также сообщила, что накануне вместе с министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебою провели онлайн-встречу с представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, которые инвестируют в Украину.

"Говорили о стабильности экономики и устойчивости Украины к внешним угрозам. Мы проинформировали инвесторов о постепенном улучшении наших макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год" , - написала министр.

По ее словам, иностранных инвесторов больше всего интересует вопрос безопасности границ.

Резников сообщил, что на самом деле ситуация является достаточно стабильной, что также доказывают его личные регулярные поездки в приграничные районы.

Кулеба, в свою очередь, заверил инвесторов, что негативные информационные сообщения со стороны России имеют целью исключительно дестабилизировать ситуацию вокруг Украины и создать негативное информационное поле, чтобы ослабить украинскую экономику.

Как сообщалось, по данным Госстата, реальный ВВП Украины в третьем квартале 2021 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Национальный банк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году, учитывая более длительный и существеннее влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ - с 3,8% до 3,1%.

Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового продукта Украины в 2021 году до 3,2% против 3,5% в октябрьском прогнозе.