В ВОЗ определили топ-5 самых опасных штаммов коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала обновленный перечень самых опасных штаммов коронавируса, которые существуют в мире на сегодня. В пятерку вошел и новый штамм Omicron, сообщает УНИАН.

Как отметили в пресс-службе организации, самые опасные штаммы коронавируса вызывают беспокойство ВОЗ. Причиной тому стали последние данные обновлены 26 ноября.

Топ-5 самых опасных штаммов коронавируса

Альфа (британский) - обнаружен в сентябре 2020 года в Британии;

Бета (южноафриканский) – обнаружен в мае 2020 года в ЮАР;

Гама (бразильский) – обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года;

Дельта (индийский) – обнаружен в Индии в октябре 2020 года;

Омикрон - обнаружен в странах Южной Африки (ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Лесото) в ноябре 2021 года.

Напомним, новый штамм, который ВОЗ назвала Omicron, организация квалифицировала как такой, что "вызывает беспокойство".