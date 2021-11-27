Стала известна дата отключения "серых" мобильных телефонов

В случае принятия законопроекта №6183 в Украине заработает база данных, в которой будут содержаться уникальные идентификаторы мобильных телефонов (IMEI) – новых и используемых для финансовых услуг (в т.ч. мобильного банкинга), сообщает UBR.

Данная база будет разделена на три списка – "белый", "серый" и "черный". В первый войдут коды IMEI всех мобильных устройств (телефонов, планшетов и других гаджетов с возможностью подключения к сотовым сетям), которые работали в мобильных сетях Украины до 1 июля 2022 года.

"Черный" список нужен для того, чтобы отключать по IMEI-кодам все украденные или поддельные устройства, а также ввезенные в нашу страну нелегально.

"Серый" список ("временно разрешенные") будет содержать все IMEI, которые система определит как ненастоящие или клонированные, и которые обслуживались в мобильных сетях украинских операторов до 1 июля 2022 года. Такие устройства смогут проработать до 31 декабря 2025 года.

В этот же перечень будут автоматически добавлены собственные устройства граждан, ввезенные из-за границы – их владельцам будет предоставлено 120 дней для последующей регистрации в "белом" списке.

Данные нововведения вступят в действие лишь в том случае, если парламент примет законопроект №6183.