Взрыв в многоэтажке: спасатели обнаружили женщину без сознания

В Новой Одессе (Николаевская область) спасатели обнаружили женщину без сознания на 4 этаже жилого дома, где произошел взрыв газа, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Никола﻿евской области.

"По состоянию на 13:00 на месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в г.Новая Одесса в ходе демонтажа разрушенных элементов дома изъято в квартире на 4 этаже тело без сознания женщины, которая проживала сама" , - говорится в сообщении.

Спасателями ГСЧС с помощью крана продолжаются аварийно-спасательные работы по демонтажу поврежденных конструкций дома и поиску пострадавших.

Отмечается, что местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям, решается вопрос временного расселения. На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области.