Топ-5 самых важных вещей для автовладельца зимой
Современные автомобили – всепогодные и надежные, украинская зима – мягкая и непродолжительная, но зима все равно остается зимой. И для того, чтобы пережить ее, пусть даже мягкую и короткую, автомобиль с водителем должны определенным образом укомплектоваться, сообщает 24 Канал.
Да, для многих из нас разговоры о подготовке к зиме, что называется, прописные истины. Но мороз, снег, лед и ветер спрашивают одинаково строго со всех автомобилистов независимо от водительского опыта и социального статуса. Поэтому напомним еще раз несколько основных пунктов, без выполнения которых нельзя безопасно эксплуатировать машину в холодное время года.
Зимние шины
Наверное, среди украинских автомобилистов много имеет водительский уровень, достаточный для движения в зимний период на летней резине – и немало среди нас таких, кто это таки делал в течение десятка-другого лет. Но времена меняются, скорость потока даже на зимней дороге растет, и когда большинство машин едет на зимних шинах, то отчаянный смельчак на летних колесах в этом потоке никак не удержится. Поэтому зимняя (на крайний случай – всесезонная) резина на холоде сегодня просто обязательна. Пусть это будет самая дешевая модель, но важно, чтобы она была не летняя и не лысая.
Исправная АКБ
Когда машина не заводится у дома после морозной ночи – это еще полбеды. Хуже, когда она останется неподвижной и холодной где-то далеко от дома и вообще от любого жилья. А “слабый” (то есть – старый или полуразряженный) аккумулятор легко может преподнести такой сюрприз. Поэтому накануне холодов сделайте своей батарее диагностику и либо приведите ее в порядок, либо замените на новую. Да, она стоит заметных денег, но зимние хлопоты с буксиром, вызовом эвакуатора и лечение простуды из-за ожидания помощи на морозе обойдутся дороже.
Новые дворники
Если плохое сцепление колес с дорогой является первой причиной ДТП зимой, то плохая видимость – наверное, стоит на втором. И если со снегопадом, дождем и туманом поделать ничего нельзя, то залитое влагой и залепленное снежной кашей лобовое стекло можно очистить. Конечно, при условии, что щетки имеют нестертые резинки и не расшатанный каркас. В преддверии зимы приобретите новые стеклоочистители, даже если старые еще не такие уж и старые – лучше “добить” их потом в теплое время, когда они будут работать в идеальных условиях.
Щетка со скребком
Никаких сомнений – очистить ночной снег с окон, фар и крыши машины можно и позаимствованным у жены веником. И пусть вас не беспокоят оставленные им царапины на краске, но снегопад может случиться и днем, когда машина будет отдыхать под вашим офисом или возле супермаркета, и когда домашнего веника не будет под рукой. Очень полезный элемент, которым часто украшают щетку – скребок. Если случится ледяной дождь и машина покроется прочным слоем льда, именно им вы будете помогать печке очищать окна. Акцентируем попутно: перед поездкой убирать снег надо не только со стекла, но и с крыши, поскольку при торможении он может целой шапкой съехать на лобовое стекло и полностью перекрыть обзор водителю.
Лопата
Казалось бы, этот специфический инструмент может и не понадобиться, например, горожанину, который живет в благоустроенном жилом комплексе и работает в центре большого богатого города. Но снегопадами коммунальщики с охранниками парковок не управляют, и иногда после изрядной метели машина даже не может тронуться с места. По полметра дорожек перед каждым колесом для старта можно расчистить именно лопатой. Лучше, если она будет небольшой и пластиковой – такая поместится в багажнике и не будет травмировать краску на нижней части кузова, когда вы будете орудовать этим суровым инструментом возле колес.
Рекомендация:
Зимняя комплектация автомобиля зависит от условий, где он в основном эксплуатируется. Поэтому очень часто того минимума, о котором идет речь выше, бывает мало. Зима щедра на сюрпризы, и многим из нас хотя бы раз в сезон может понадобиться как не лопата, так пакет песка, а то и теплый плед, а то и, не дай Бог, крепкий буксирный трос. Одно слово, если хотите, чтобы 100 % ваших зимних поездок завершились благополучно, советуем ознакомиться с нашими предыдущими публикациями на эту тему.