Зеленский: Украинцев нельзя покорить даже тотальным голодом

Зеленский: Украинцев нельзя покорить даже тотальным голодом
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодомора призвал чествовать память погибших, сообщает Корреспондент.

"Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, чествуя память погибших", - написал он.

В 16:00 состоится акция "Зажги Свечу памяти".

День памяти жертв голодоморов в Украине отмечается каждую четвертую субботу ноября.

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