Зеленский: Украинцев нельзя покорить даже тотальным голодом
Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодомора призвал чествовать память погибших, сообщает Корреспондент.
"Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, чествуя память погибших", - написал он.
В 16:00 состоится акция "Зажги Свечу памяти".
День памяти жертв голодоморов в Украине отмечается каждую четвертую субботу ноября.