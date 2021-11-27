Зеленский утвердил программу 90-й годовщины Голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил комплекс мероприятий к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине, которая будет отмечаться в 2023 году, сообщает Деловая столица.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

В частности, президент поручил в 2023 году ввести в эксплуатацию вторую очередь Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве и принять меры для завершения сооружения в столице памятника исследователю голодоморов в Украине Джеймсу Мейсу.

Также планируется организовать Международный форум к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине и тематические научные мероприятия (конференции, круглые столы и т.п.).

Поручено предусмотреть проведение в День памяти жертв голодоморов в Киеве и других населенных пунктах мемориальных мероприятий с участием представителей власти, местного самоуправления, духовенства, общественности, иностранных государств и международных организаций.

К годовщине трагедии президент предложил установить в иностранных государствах памятники и памятные знаки жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Планируется создание и открытие в Вашингтоне музейной экспозиции Голодомора в Украине.

МИД поручено продолжить работу по признанию иностранными государствами и международными организациями Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Также предложено продолжить дальнейшее исследование темы голодоморов первой половины XX века в Украине, в частности, в отношении лиц, причастных к их организации и осуществлению; продолжение работ по формированию Национальной книги памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов; установление лиц, спасавших людей от голода; публикации научных работ и других изданий по теме голодоморов в Украине и возвращение из других государств в Украину документов о голодоморах XX ст. в Украине.

Предполагается проведение информационной кампании по распространению объективной информации о событиях, связанных с голодоморами XX в. лет в Украине, совершенных коммунистическим тоталитарным режимом, а также освещение деятельности лиц, которые внесли весомый вклад в исследование этой трагической страницы в истории Украины и донесение до мирового сообщества правды об этих событиях, в частности Джеймса Мейса, Гаррета Джонса, Малкольма Маггериджа.

Президент поручил оргкомитету содействовать освещению темы голодоморов в Украине в художественных и творческих проектах, в том числе в кино; организации тематических экспозиций архивных документов, фотоматериалов, произведений искусства и литературы; организации для учащихся, студентов, слушателей, других соискателей образования, а также в воинских частях тематических мероприятий, посвященных этим историческим событиям; организации среди учеников, студентов и педагогических работников всеукраинского конкурса научно-исследовательских и поисковых работ, посвященного 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Согласно указу, для подготовки и проведения мероприятий по оказанию почестей памяти жертв голодоморов в Украине Кабинету Министров поручено образовать оргкомитет, сопредседателями которого будут премьер-министр и руководитель Офиса президента.

Напомним, сегодня, 27 ноября, в Украине чтят память жертв Голодомора 1932-33 годов, от которого погибли около 4 миллионов украинцев. Эта дата ежегодно выпадает на четвертую субботу ноября.