Новый альбом Адель бьет рекорды в Британии и США

Альбом популярной певицы Адель под названием "30" за первую неделю продаж в Великоритании показал самый успешный результат за четыре года, обогнав новую пластинку легендарной шведской группы ABBA, сообщает УНИАН.

По итогам первой недели в Британии была продана 261 тыс. экземпляров альбома "30", в то время как за аналогичный период долгожданная пластинка Voyage шведского квартета ABBA разошлась в количестве 204 тыс. копий, пишет Би-би-си.

В США пластинка Адель также вышла на первое место по продажам: за первые три дня после ее выхода там разошлось более 575 тыс. копий.

При этом первые результаты "30" все же сильно уступают предыдущему альбому певицы - "25", вышедшему в 2015 году. За первую неделю альбом "25" был продан 800 тыс. раз.

Падение продаж альбома Адель отчасти можно объяснить тем, что потребительские привычки меломанов серьезно изменились за последние шесть лет - теперь для прослушивания альбомов все больше людей используют стриминговые сервисы. При этом "25" не был доступен для стриминга в течение полугода после выхода.

Между тем, в Британии пластинка Адель не только заняла 67% всех аудиопродаж на физических носителях, но и стала самым популярным альбомом недели в онлайн-сервисах - она набрала 55,7 млн прослушиваний.

Все это означает, что "30" стал самым успешным альбомом за первую неделю продаж в Британии со времен альбома Эда Ширана ÷ ("divide") , выпущенного в 2017 году.

Новый альбом Адель "30"

19 ноября Адель выпустила первый за шесть лет альбом, работа над которым длилась три года. Он получил название "30". 15-кратная обладательница "Грэмми" продолжила традицию и отразила в пластинке свой возраст в момент работы над песнями.

Ранее певица признавалась, что самое большое влияние на пластинку оказало ее расставание с мужем - бизнесменом Саймоном Конекки и то, как развод сказался на их сыне Анджело Джеймсе.

15 октября состоялась премьера ее песни Easy on Me, которая стала первым синглом с альбома "30".