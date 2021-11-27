Таможенники изъяли у украинца элитный Maserati

У жителя Закарпатской области конфисковали элитный автомобиль Maserati стоимостью более полумиллиона гривен. В частности, мужчина незаконно пытался ввезти машину в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует Закарпатская таможня.

Так, за "липовое" поручение закарпатец лишился уникального автомобиля, а именно спорткар от известного итальянского автобренда Maserati.

Стоит такая машина более полумиллиона гривен. Отмечается, что автомобиль задержали на внутреннем таможенном посту "Виноградов" Закарпатской таможни.

В договоре купли-продажи указано, что спорткар приобрел житель одного из сел Тячевщины у гражданина Украины. Документ заключен в Чехии, удостоверен тамошним нотариусом.

Поэтому при изучении документов у инспекторов возникли сомнения относительно их подлинности и был направлен к указанному нотариусу. Он ответил, что не удостоверял этот договор, то есть, документ оказался подделкой.

На 34-летнего мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил.

Кроме того, элитный итальянский спорткар, 2013 года производства, стоимостью более 600 тыс. грн, изъяли.

Дело направят в суд.

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